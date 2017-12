Bourgeois feliciteert Puigdemont: "Spanje kan dit niet langer negeren" LVA

02u53

Bron: Belga 0 Photo News Jan Van Esbroeck, Karl Van Louwe, Peter Persyn, Willy Segers and Rita Bellens van de N-VA Madrid kan niet langer blijven wegkijken. Dat is de algemene teneur bij N-VA, na de verkiezingen in Catalonië. "Europa moet nu zijn verantwoordelijkheid opnemen."

Een achttal parlementsleden van de N-VA tekende afgelopen nacht present in het Square-Brussels Meeting Centre om steun te betuigen aan de Catalaanse zaak. De afgezette Catalaanse president Carles Puigdemont gaf er een overwinningsspeech nu het onafhankelijkheiskamp de meerderheid behaalde, hoewel zijn centrumrechtse formatie Junts per Catalunya de liberale en anti-onafhankelijksformatie Ciutadans moet laten voorgaan als grootste formatie.

"Opvallend, de nationalistische en regionalistische partijen hebben de verkiezingen gewonnen in heel moeilijke omstandigheden. Ministers en kandidaten zaten in de cel of werden aangehouden", zegt Vlaams Parlementslid Karl Vanlouwe.

Spanje gaf hen niet dezelfde mogelijkheden, maar ze hebben gewonnen, verwees hij naar de meerderheid die de partijen van het onafhankelijkskamp samen behalen. "Dit is een oproep voor dialoog tussen Barcelona en Madrid." De Partido Popular van premier Mariano Rajoy "heeft heel zwaar verloren, een duidelijk signaal", besluit Vanlouwe.

Ook Kamerlid Peter Luykx toonde zich een tevreden man. "In de moeilijke omstandigheden waarin deze verkiezingen plaatsvonden, hebben de pro-onafhankelijkheidspartijen toch een meerderheid behaald. Ik ben benieuwd naar de reactie van Rajoy."

Willy Segers, Vlaams Parlementslid voor N-VA, wees de handelingen van Madrid na het onafhankelijkheidsreferendum en in de aanloop naar de stembusgang de vinger. "Het is toch wel dat mooi wanneer men verkiezingen uitschrijft, je kan vaststellen dat het volk ginder toch nog steeds steun geeft aan het oorspronkelijke idee. Het lange wachten heeft opgeleverd."

Opgesloten politici bevrijden

Eenzelfde geluid bij Vlaams Parlementslid Paul Van Miert. "Mijn bezorgdheid gaat nu uit naar de mensen die vastzitten (de leden van de afgezette Catalaanse regering die in de gevangenis zitten, nvdr.). Het zou de Partido Popular sieren om die mensen naar hun gezin te laten terugkeren voor Kerstmis." Politici opsluiten kan niet, "een schande voor Europa".



"Dit is het begin van hun zelfbeschikking, ondanks al de moeilijkheden die hen in de weg gelegd werden", besluit Jan Van Esbroeck. "Het is duidelijk dat die mensen uit de gevangenis moeten", dixit Het Vlaams Parlementslid. "Europa draagt hier een verpletterende verantwoordelijkheid."

Vanochtend heeft ook Vlaams minister-president Geert Bourgeois gereageerd op het verkiezingsresultaat. "Voorstanders van autonomie winnen Catalaanse verkiezingen en behalen parlementaire meerderheid. Spanje kan dit niet langer negeren. Tijd voor dialoog", schrijft Bourgeois op Twitter. Hij feliciteert de afgezette Catalaanse minister-president Carles Puigdemont met het resultaat.



"Wie nu zijn lessen nog niet getrokken heeft, is hardleers", verduidelijkte Bourgeois in De ochtend op Radio 1. "Ik roep op tot een dialoog die leidt tot een democratische, geweldloze oplossing. Iets wat al tien jaar niet mogelijk is."



"Dit mag geen tweede maal uit de hand lopen. Politieke leiders zijn in gevangenschap, Puigdemont is in ballingschap. Ik hoop dat zij snel worden vrijgelaten. Die mensen zijn verkozen, de Catalanen moeten hun regering kunnen vormen", aldus nog Bourgeois.

