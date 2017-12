Bourgeois dient gratieverzoek in om VUB-prof te redden van doodstraf in Iran kv

17u07

Bron: Belga 4 BELGA De 45-jarige Ahmadreza Djalali werd in april 2016 gearresteerd toen hij familie in Iran bezocht. Hij wordt er beschuldigd van spionage, maar werd zonder eerlijk proces veroordeeld tot de doodstraf. Vlaams minister-president Geert Bourgeois heeft aan de Iraanse ambassadeur een verzoek overhandigd om gratie te verlenen aan Ahmadreza Djalali, de Iraans-Zweedse wetenschapper en gastdocent aan de Vrije Universiteit Brussel voor wie in Iran de doodstraf dreigt. Dat gratieverzoek zal overgemaakt worden aan de hoogste geestelijke in Iran. Dat heeft Bourgeois vandaag in het Vlaams Parlement geantwoord op vragen van Marc Hendrickx (N-VA) en Chris Janssens (Vlaams Belang).

Enkele dagen geleden raakte bekend dat de doodstraf van Djalali uitvoerbaar is omdat de advocaat van de Iraans-Zweedse wetenschapper geen beroep heeft aangetekend tegen het doodstrafvonnis.

Minister-president Geert Bourgeois, die de zaak-Djalali al langer nauwgezet opvolgt, heeft gisteren een gesprek gehad met de Iraanse ambassadeur. Die bevestigde dat er inderdaad geen beroep is aangetekend en dat de gerechtelijke procedure is afgerond.

De enige overblijvende mogelijkheid is dat Djalali gratie zou krijgen. Zo'n gratie kan enkel verleend worden door de hoogste geestelijke in Iran. Minister-president Bourgeois heeft daarom via de ambassadeur een gratieverzoek ingediend.

Daarnaast zal Bourgeois ook opnieuw de Europese hoge vertegenwoordiger voor het buitenlands beleid Federica Mogherini aanschrijven over de kwestie.

Europees Parlementsvoorzitter Antonio Tajani meldde vandaag tijdens de plenaire vergadering in Straatsburg dat hij een protestbrief heeft gestuurd aan de Iraanse president Hassan Rohani.

Geen beroep tegen doodstraf

De Iraans-Zweedse wetenschapper Ahmadreza Djalali zit sinds april 2016 opgesloten in Teheran. Hij wordt door de Iraanse rechtbank beschuldigd van samenwerking met vijandelijke staten en activiteiten tegen de Iraanse nationale veiligheid. Afgelopen maand werd hij na negentien maanden cel veroordeeld tot de doodstraf. Het hoger beroep daartegen blijkt door zijn advocaat nooit te zijn ingediend. Daarmee lijkt de uitvoering van de doodstraf steeds onvermijdelijker.

Manifestatie

Het bestuursorgaan van het Franstalig hoger onderwijs, de Académie de recherche et d'enseignement supérieur (Ares), roept studenten, wetenschappers, professoren en personeel van het Franstalig hoger onderwijs op om deel te nemen aan de manifestatie die morgen plaatsvindt voor de Iraanse ambassade in Brussel. Dat meldt de organisatie in een mededeling. "Dat Ahmadreza Djalali waarschijnlijk ter dood veroordeeld zal worden zonder eerlijk proces en verdediging, baart ons zorgen", zegt Ares.