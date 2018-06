Bourgeois: "De Block stelt juiste diagnose, maar biedt foute remedie" kv

09 juni 2018

05u48

Bron: Belga 24 Minister-president Geert Bourgeois is het niet eens met de remedie die minister De Block voorstelt om de versnipperde gezondheidsbevoegdheden in dit land aan te pakken. "De klok terugdraaien en één gezondheidsbeleid proberen toe te passen op twee zeer verschillende maatschappijen met hun eigen uitdagingen, is omslachtig en duur. Het verleden heeft aangetoond dat dit niet werkt en leidt tot non-beleid en verspilling", klinkt het zaterdag in een reactie van de minister-president.

In een interview met Het Belang van Limburg stelt federaal minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) dat ze de versplintering van Volksgezondheid over acht ministers van dit land beu is. "Als je eerlijk bent, dan weet je dat gezondheidszorg nood heeft aan coherente structuren", zegt ze. Daarmee geeft ze aan dat herfederalisering voor haar kan. "Als je ziet dat er een stommiteit is gebeurd, moet je die ook rechtzetten."

"Gezondheidszorg is het meest versnipperde departement dat er bestaat en tussen de deelstaten is er geen hiërarchie. Dus niemand kan zeggen: dít moet er gebeuren", zegt De Block. Die ingewikkelde structuur is volgens haar de reden waarom zaken als de aanpak van alcoholgebruik niet vorderen. "Daar zijn ze met de deelstaten al twaalf jaar over aan het bakkeleien", zegt de minister.

Volgens De Block is een van de struikelblokken daarbij dat een alcoholplan ook een luik rond preventie zou moeten bevatten. "Ik heb een paar maatregelen genomen en Vlaams minister Jo Vandeurzen ook. De anderen wilden zelf niet te veel doen, ze wilden het overlaten aan mij. Maar ik ben niet bevoegd voor preventie, dat ligt bij de deelstaten. Die klagen dan weer dat ze daar niet genoeg geld voor hebben. Terwijl elke euro die je investeert in preventie, 4 euro aan zorg vermijdt."

Verantwoordelijkheid

Vlaams minister-president Geert Bourgeois is niet akkoord. "Vlaanderen investeert veel meer in preventie dan de Franse Gemeenschap. Daardoor sparen we later kosten uit in de zorgverzekering, maar die winst is voor de federale overheid. Op die manier hebben de deelstaten te weinig belang bij een doorgedreven preventiebeleid, dat nochtans broodnodig is. Een overheveling van alle bevoegdheden inzake gezondheidszorg naar de deelstaten zorgt voor die noodzakelijke responsabilisering en efficiëntie", zegt Bourgeois. "Elke deelstaat moet zijn verantwoordelijkheid opnemen voor zijn eigen aanpak."

