Bourgeois: aanhoudingsbevel Puigdemont "meer dan een brug te ver" TT

18u46

Bron: Belga 61 BELGA Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA). Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) is "geschokt" door de beslissing van het Spaanse gerecht om de afgezette Catalaanse regering op te sluiten en een aanhoudingsbevel uit te vaardigen tegen de vijf leden van dat kabinet - onder wie minister-president Carles Puigdemont - die zich nog in ons land ophouden.

"Democratisch verkozen regeringsleiders laten opsluiten is meer dan een brug te ver", zegt hij. Hij roept de Europese Unie op actie te ondernemen.

Het Spaanse gerecht besliste vandaag om acht Catalaanse ministers in voorlopige hechtenis te nemen. Tegen Carles Puigdemont en vier andere ministers die nog in ons land verblijven, is een Europees aanhoudingsmandaat uitgevaardigd.

Bourgeois is daardoor "geschokt", zegt hij. "Democratisch verkozen regeringsleiders laten opsluiten is meer dan een brug te ver. Politieke meningsverschillen moet je politiek oplossen via dialoog en met democratische instrumenten zoals verkiezingen."

De minister-president richt zich ook opnieuw tot de EU. "Ik ben verbijsterd dat zoiets mogelijk is in het hedendaagse Europa. Ik doe dan ook - opnieuw - een

dringende oproep aan alle Europese instanties om eindelijk actie te ondernemen en mee met Spanje en Catalonië te zoeken naar democratische oplossingen voor deze crisis."

