Boudewijn (74) begint aan nieuwe job in Antwerpse haven: "Ik heb enorm veel plezier in mijn werk, dus waarom zou ik stoppen?"

Bron: Belga 0 Photo News Hoewel de wettelijke pensioenleeftijd in België op 65 ligt, houdt dat de 74-jarige Boudewijn van Ruysevelt niet tegen om aanzienlijk langer door te gaan. Hij startte vandaag op zijn nieuwe job bij een binnenvaartbedrijf. Dat meldt de maritieme nieuwssite Flows. Het bedrijf bevestigt het nieuws.

Na al een impressionant lange carrière van vijf decennia bij scheepsagentuur Lalement, dacht van Ruysevelt nog niet aan stoppen. Vandaag stapte hij over naar de binnenvaartcoöperatieve NPRC.

"Ik heb ontzettend veel plezier in mijn werk, dus waarom zou ik stoppen? Ik wil de ervaring die ik gedurende vijftig jaar heb opgedaan doorgeven. Ik ga hier gewoon op dezelfde manier voort zoals ik bezig was", vertelt hij.

Van Ruysevelt gaat vier vijfde aan de slag bij NPRC. Hij zal er ladingen en binnenvaartschepen samen proberen brengen. Op zijn nieuwe werkplek klinkt men opgetogen. "Boudewijn heeft een enorme ervaring in de binnenvaart. Het is heel mooi dat hij hier als bevrachter aan de slag gaat. Leeftijd speelt geen rol in ons aanwervingsbeleid", zegt Stefan Meeusen, directeur van de Nederlandse binnenvaartcoöperatieve NPRC.

"Een 74-jarige die nog een nieuwe job krijgt, zie je niet zo vaak. Als je ziet hoeveel energie die man nog heeft, daar kan menig jongere nog van leren", klinkt het nog.

