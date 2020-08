Bouchez (MR) richt zich tot Vlaming met videoboodschap, volgens Prévot (cdH) hebben partijen uit ‘bubbel van 5' “nog geen enkel akkoord” LH

11 augustus 2020

14u08 24 MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez heeft in een videoboodschap in het Nederlands op Twitter gepleit voor een “sterke regering die de gevolgen van de coronacrisis volop kan aanpakken”. Opvallend is dat hij zich richt tot de Vlamingen. “MR maakt het verschil, ook voor Vlaanderen.” CdH-voorzitter Maxime Prévot maakt dan weer in een reeks opmerkelijke tweets duidelijk dat de ‘bubbel van vijf’ (N-VA, PS, sp.a, CD&V en cdH) nog geen enkel akkoord hebben bereikt.



“MR is al meer dan 20 jaar een stabiele en loyale partner in de federale regering”, begint de MR-voorzitter zijn boodschap. “Sinds vele jaren werken we samen met alle democratische partijen: van links, over het centrum, tot rechts.”

“Het is tijd voor een sterke regering, met een meerderheid in het parlement”, zegt hij nog. Bouchez wil daarbij een regering “tot het einde van de rit en die de gevolgen van de coronacrisis volop kan aanpakken op economisch en sociaal vlak”. “We staan klaar, samen met Open Vld. MR maakt het verschil, ook voor Vlaanderen”, aldus Bouchez nog die zich blijft vastklinken aan de Vlaamse liberalen.

"Je eerste keer vergeet je nooit. Boodschap in het #Nederlands. Met ondertitels, om zeker te zijn 😊"

"Het is tijd voor een sterke regering, die de gevolgen van de Coronacrisis volop kan aanpakken. Economisch en sociaal @MR_officiel maakt het verschil. Ook voor #Vlaanderen #Liberaal"

Ook cdH-voorzitter Maxime Prévot laat van zich horen op Twitter. Met een reeks tweets maakt hij duidelijk dat de zogenaamde ‘bubbel van vijf’ (N-VA, PS, sp.a, CD&V en cdH) nog geen enkel akkoord hebben bereikt over een tekst. “Op dit moment hebben we nog steeds geen nota ontvangen van het duo preformateurs. We hebben dus nog niet kunnen onderhandelen laat staan goedkeuren", schrijft hij.

“De bubbel van 5 bestaat uit slechts 5 partijen die, geconfronteerd met de omvang van de crisis, hebben afgesproken hun verantwoordelijkheden op te nemen en een dialoog aan te gaan om echte onderhandelingen te beginnen zodra we een meerderheid hebben die ermee instemt verder te gaan”, stelt Prévot. Met die tweet lijkt de cdH-voorzitter de piste van een minderheidsregering af te wijzen.

“Nadat de nota aan ons mondeling is voorgesteld, heeft het cdH zijn voorstellen, bedenkingen en bezwaren overgemaakt. Laat ons dus geen overhaaste conclusies maken door de indruk te wekken dat we de inhoud al hebben goedgekeurd, ook institutioneel”, besluit hij.

"La bulle des 5, ce n'est pas 5 partis qui ont marqué un quelconque accord sur un texte. A cet instant, nous n'avons toujours pas reçu la moindre note du duo de préformateurs. Nous n'avons donc encore rien pu négocier ni même valider 🤨"

Afgelopen zaterdag verlengde Koning Filip de opdracht van N-VA-voorzitter Bart De Wever en PS-voorzitter Paul Magnette tot 17 augustus. De liberalen van MR en Open Vld zijn intussen bereid om die ‘bubbel van vijf’ aan te vullen, op voorwaarde dat de preformateurs klare wijn schenken over de geplande formule.

In liberale kringen wordt ervan uitgegaan dat MR en Open Vld geen nieuwe uitnodiging meer zullen ontvangen voor beslist is welke coalitie in de steigers wordt gezet. Groen en Ecolo gaan morgen wel voor de tweede keer bij De Wever en Magnette langs.



