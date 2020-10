Bouchez (MR) krijgt wind van voren in eigen partij en zou zelfs positie zien wankelen: “Wat een puinhoop” KVDS

01 oktober 2020

21u12 0 MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez lijkt geen al te beste beurt te maken in zijn eigen partij. Nadat hij de regeringsonderhandelingen net voor de finish bijna liet struikelen, zet de manier waarop hij besliste wie de MR-ministers zouden worden kwaad bloed bij een flink deel van de basis. Volgens de krant L’Echo wankelt zijn positie zelfs.

Donderdagmorgen om half tien - een half uur voor de eedaflegging van de nieuwe regering - twitterde Bouchez wie de twee ministers en de staatssecretaris voor MR zouden worden. Verrassing daarbij was dat niet Denis Ducarme op de lijst stond, maar wel Mathieu Michel, jongere broer van Europees president Charles Michel. Hij kreeg de post van staatssecretaris voor Digitalisering, Administratieve Vereenvoudiging, Privacy en de Regie der Gebouwen. De tweet - die intussen verwijderd werd - viel niet in goede aarde.

Sneuvelen

Bouchez maakte daarop bekend dat hij Ducarme wilde opvissen als minister in de Waalse regering. Maar daar zou iemand anders moeten voor sneuvelen: Valérie De Bue, bevoegd voor Ambtenarenzaken, Administratieve Vereenvoudiging, Kinderbijslag, Toerisme, Erfgoed en Verkeersveiligheid. De Bue zou op haar beurt fractieleider worden van de MR in het Parlement van de Franse Gemeenschap en kwam het te weten een kwartier voor de beslissing publiek werd gemaakt. Ook dat kon de basis niet smaken, volgens L’Echo.

Om alles nog erger te maken bleek Bouchez een decreet van vorig jaar uit het oog verloren te zijn dat stelt dat minstens een derde van de de leden van de Waalse Gewestregering uit vrouwen moet bestaan. En door de wissel Ducarme-De Bue was dat niet meer het geval. Resultaat: De Bue blijft zitten en Ducarme moet zich - tijdelijk - tevreden stellen met de functie van fractieleider in de Kamer. “Een vernedering voor allebei”, klinkt het nu. Volgens L’Echo wordt zelfs de term “amateurisme” in de mond genomen door sommigen.

Ook La Libre citeert enkele bronnen binnen de partij: “Wat een puinhoop”, klinkt het daar.