Bouchez (MR) gaat door het stof en biedt publiekelijk excuses aan op Twitter KVDS

07 oktober 2020

07u09 6 MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez heeft publiekelijk zijn excuses aangeboden voor de manier waarop hij soloslim heeft gespeeld tijdens de regeringsvorming. De afgelopen dagen was zijn positie zwaar onder druk komen te staan , maar hij behield uiteindelijk het vertrouwen.

“De laatste dagen zijn erg moeilijk geweest voor de MR. Die moeilijkheden waren het gevolg van beslissingen die ik heb genomen rond de verdeling van onze verantwoordelijkheden. Daarvoor wil ik vandaag graag mijn excuses aanbieden aan onze verkozenen, onze leden en onze sympathisanten”, aldus Bouchez in een videoboodschap die hij op zijn Twitteraccount postte.

Kritiek

Bouchez kreeg flink wat kritiek voor de manier waarop hij de ministerposten van de MR binnen de nieuwe federale regering had verdeeld. En dan vooral voor de manier waarop hij Dennis Ducarme plaats deed ruimen voor Mathieu Michel, de jongere broer van Europees president Charles Michel. Hij probeerde Ducarme op te vissen in de Waalse regering, ten koste van Valérie De Bue, maar botste daar op een decreet dat de Waalse regering minstens een derde vrouwen moet tellen. Ducarme kreeg daarop het fractievoorzitterschap in de Kamer als troostprijs aangeboden.

De kritiek kwam snel en bereikte in het weekend een kookpunt. Ook zwaargewichten binnen de partij spaarden Bouchez niet. “Er moet een einde komen aan het despotisme, het nepotisme en de praktijken die aan een maffiaclan doen denken”, klonk het onder meer bij oud-voorzitter van de senaat Sabine Laruelle. Het voorzitterschap van Bouchez kwam zwaar onder druk te staan.

Maandag werd urenlang onderhandeld op het partijbureau van de MR, maar Bouchez kon zijn functie veiligstellen. Hij moet voortaan wel een vorm van intern toezicht dulden en zijn beslissingen eerst bespreken met een groep van tien ‘wijzen’, waar onder meer Ducarme en vicepremier Sophie Wilmès deel van uitmaken. Dat zou hem enigszins in toom moeten houden.

In zijn excuses op Twitter gaf Bouchez aan dat hij beseft dat de partij alleen een toekomst heeft als er aan teamplay gedaan wordt. “Onze partij moet democratischer worden, opener, transparanter, maar moet vooral blijk geven van meer respect voor haar leden”, klinkt het nog.

Il faut faire de ces instants, un tremplin vers l’avenir ! Merci pour vos nombreuses marques de soutien ! #PresidenceMR #fierdetreliberal pic.twitter.com/VjFP5aaBvH Georges-L BOUCHEZ(@ GLBouchez) link

