Bouchez krijgt “laatste kans” en mag - voorlopig -voorzitter van MR blijven TT

05 oktober 2020

08u57

Bron: Belga, Le Soir, RTBF 20 Georges-Louis Bouchez krijgt van het bestuur van zijn partij MR “een laatste kans” en mag voorlopig voorzitter blijven. Dat is de uitkomst van de vergadering van de partijtop vanmorgen. Deze avond vergaderen de parlementsleden van de partij, bij wie veel ongenoegen bestaat, wel nog over de vraag hoe er “meer collegialiteit” in de beslissingen kan komen, meldt de RTBF. Daar zal dan uiteindelijk de finale beslissing over Bouchez’s lot vallen.

Waals minister Jean-Luc Crucke toonde zich bij aanvang van de vergadering vanmorgen streng: “We kunnen geen halve maatregelen treffen. Het probleem is fundamenteler: het is een kwestie van weten of het vertrouwen er nog is.”

“Ik heb ernstige twijfels, en ik heb hem dat ook gezegd, over de mogelijkheden van Georges-Louis Bouchez om aan het roer te blijven”, zei ook MR-Kamerlid en voormalig minister Denis Ducarme op de Franstalige zender LN24. "Ik zit hier niet om me te beklagen. Het doet me vooral pijn voor de partij, deze episode maakt me niet trots om liberaal te zijn. We gaan proberen uit het partijbureau te komen met een consensus. Dit kan niet blijven duren, het imago dat we uitstralen naar de bevolking toe is walgelijk.”

Selon le #JTRTBF, "la proposition d'encadrement de #Bouchez pourrait être acceptée comme une "toute dernière chance" #MR #MatinDesPetitsCanifs michel henrion(@ michelhenrion) link

Bouchez ligt onder vuur voor zijn opmerkelijke casting in de nieuwe federale regering. Hij maakte Mathieu Michel, de relatief onbekende broer van Europees Raadsvoorzitter en voormalig MR-premier Charles Michel, staatssecretaris, waardoor Denis Ducarme plaats moest ruimen. Bouchez probeerde die laatste dan minister te maken in de Waalse regering, ten koste van Valérie De Bue, maar moest die beslissing al snel weer intrekken toen bleek dat de Waalse regering dan niet meer aan het decretaal vastgelegde minimum van één derde vrouwen komt.



Ducarme voelt zich nu naar eigen zeggen vernederd. "Op persoonlijk vlak voel ik een zekere weerzin voor wat is gebeurd. Maar nu moeten we proberen gemeenschappelijk een oplossing te vinden om hier snel uit te raken. We moeten de politieke cultuur veranderen en niet langer dit weerzinwekkende beeld uitsturen", zei hij.

‘Onder curatele’

Sinds 9 uur zat het partijbureau van MR samen voor een lange vergadering. Volgens Franstalige media zou Bouchez mogen aanblijven, maar heeft hij mea culpa geslagen over de gebeurtenissen en zijn excuses aangeboden. Vanavond moeten de parlementsleden de beslissingen van de partijtop wel nog goed- of afkeuren.

Nochtans leek dat voorstel niet unaniem gedragen. Voor Ducarme was dat een “weinig praktische” oplossing. En ook volgens ex-minister Daniel Bacquelaine heeft de partij een voorzitter “met echte bevoegdheden” nodig, al zijn er volgens de voorzitter van de Luikse MR-afdeling wel maatregelen nodig om het vertrouwen te herstellen.

Waals viceminister-president Willy Borsus drong aan op meer dialoog. “We moeten een meer collegiale dynamiek nastreven in bepaalde beslissingen, beslissingen die gedeeld en gedragen moeten zijn”, zei hij.

“We leven niet in een autocratie”

Waals minister van Begroting Jean-Luc Crucke stelde het scherper. “We kunnen geen halve maatregelen treffen. Het probleem is fundamenteler: het is een kwestie van weten of het vertrouwen er vandaag nog is”, zei hij bij aankomst. “We leven niet in een autocratie waar de beslissingen worden genomen omdat men er ‘s nachts van droomt. We moeten oplossingen vinden voor het bestuur, waarin de democratie bewaard blijft en die maken dat wanneer we ons naar buiten toe uitdrukken, we zeker zijn dat dat is wat door de partij gedragen wordt.”

Crucke roept niet op tot vervroegde voorzittersverkiezingen, al liet hij wel vallen dat ook dat “een oplossing” kan zijn. De Waalse minister denkt er ook niet aan om Bouchez te vervangen. “Ik ben een Waal, regionalist en minister van Begroting en mijn ambitie is dat mijn begrotingsconclaaf goed verloopt.”

