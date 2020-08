Bouchez: "De kloof bevindt zich niet tussen noord en zuid, maar tussen links en rechts” kv

22 augustus 2020

Bron: Belga 0 "Het land is niet geblokkeerd door een tegenstelling tussen Franstaligen en Vlamingen. De kloof bevindt zich niet tussen noord en zuid, maar tussen links en rechts." Dat heeft MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez verklaard in een interview dat de Franstalige krant L'Echo gisteravond op zijn website heeft gepubliceerd. Bouchez zegt in het gesprek ook dat hij er "vrij zeker" van is dat België tegen 17 september een volwaardige regering zal hebben.

"Er is geen meerderheid voor de vorming van een rechtse regering. Er is ook geen meerderheid voor de vorming van een linkse regering. Alles wordt geblokkeerd door de opkomst van populisten, PTB-PVDA en Vlaams Belang", zegt de MR-voorzitter. "Enkel het populisme is als winnaar uit de laatste verkiezingen gekomen. Maar het is erg ingewikkeld om een regering samen te stellen als er geen winnaar is."

Bouchez blikt daarnaast ook terug op de rol van zijn partij tijdens verschillende fases van de regeringsonderhandelingen. "Ik wil er u aan herinneren dat ik het was die N-VA weer naar de onderhandelingstafel heeft gebracht, net als de CD&V, want de MR wilde de uitslag in Vlaanderen respecteren. We zijn daar echt voor beloond. Dat geeft echt zin om mensen te helpen."



Voor het vervolg van de onderhandelingen, zal voor de MR vooral het programma van belang zijn, aldus Bouchez. "Als het is om samen te werken met een N-VA die voor het communautaire gaat, dan wordt het ingewikkeld. Als het is om samen te werken met een N-VA die de belastingen wil verlagen, die werk beter wil belonen en die het werk van de Zweedse coalitie wil voortzetten, dan zeg ik: be me gerust!”