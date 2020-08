Bouba (23) gaat voor sp.a aan de slag HAA

13 augustus 2020

12u59

Bron: Belga 0 Politiek Bouba Kalala, bekend van 'De Mol' op Vier en van Studio Brussel, gaat voor sp.a aan de slag. Dat heeft de partij bekendgemaakt. De 23-jarige Brusselaar gaat het sociale mediateam versterken.

Bouba Kalala bezocht voor Studio Brussel de festivals als 'Festivolhouder' en presenteerde het programma 'Bellen met Bouba'. "Ik ben Studio Brussel heel erg dankbaar voor de kansen die ik heb gekregen en alle ervaring die ik er heb kunnen opdoen", reageert hij. “Maar het is tijd voor een nieuwe uitdaging.”

“Nieuwe wind”

“Ik ben een geboren wereldverbeteraar. Al van kinds af droom ik ervan met een groep aan de slag te gaan om elke dag iets kleins te veranderen en zo grootse dingen te verwezenlijken. De nieuwe wind bij sp.a trok me dan ook onmiddellijk aan. Ik geloof echt dat ze het verschil zullen maken."

Kalala gaat bij de partij aan de slag met de online content. "Bouba past perfect binnen de hervormingsoperatie van onze organisatie", zegt sp.a-partijvoorzitter Conner Rousseau.

Ervaring en talent

"We willen bij de partij de look and feel van een start-up creëren aan de hand van een mix tussen ervaring en jonge creatieve talenten. Bouba is niet alleen jong en creatief, maar heeft ook al heel wat ervaring, die hij zal inzetten om de vernieuwing vorm te geven en te vertalen op onze socials, om zo jongeren meer te betrekken bij en inspraak te geven in onze beweging en de politiek in het algemeen.”