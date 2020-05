Botst De Lijn straks op regels rond social distancing? Chauffeurs moeten zelf inschatten of bus te vol zit TT

14 mei 2020

18u28

Bron: Belga 0 De bezettingsgraad bij De Lijn is maandag gestegen naar 18 procent, tegenover 14 procent de week voordien. Dat heeft Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) gezegd in het Vlaams Parlement. Met de heropening van de scholen stijgt de bezettingsgraad wellicht boven de 20 procent en dreigt er een probleem met het naleven van de afstandsregels. Peeters rekent erop dat reizigers en chauffeurs zelf de juiste inschatting maken, maar oppositiepartij sp.a heeft kritiek op het gebrek aan duidelijkheid. Ook coalitiepartner CD&V heeft vragen bij de aanpak.

Op een gewone dag vóór de coronacrisis, vervoerde De Lijn vroeger tussen 820.000 en 970.000 reizigers. In de periode van de lockdown vóór 4 mei was dat aantal gezakt naar 90.000 tot 100.000 reizigers per dag.

Sinds 4 mei ziet men bij De Lijn opnieuw een lichte stijging. Zo waren er op 4 mei zelf bijvoorbeeld 111.104 reizigers, of een bezettingsgraad van 14 procent. En afgelopen maandag en dinsdag steeg het aantal reizigers verder naar 155.000 en 159.000 reizigers, goed voor een bezettingsgraad van 18 procent.

Nu de scholen deels opnieuw heropenen is de kans groot dat De Lijn binnenkort opnieuw boven de 20 procent bezetting gaat. Die 20 procent kan wat gezien worden als een kritische drempel om de regels rond social distancing te respecteren. De Lijn liet zelf eerder verstaan dat op een standaardbus met 50 plaatsen in principe maar 9 personen mogen om de afstandsregels te kunnen respecteren.

“Chauffeurs zullen zelf wel aanvoelen of voertuig te vol is of niet”

Minister Peeters wijst erop dat De Lijn nog niet aan 20 procent zit. Zij rekent ook op de reizigers zelf en op de chauffeurs. Zo zal een reiziger volgens haar niet geneigd zijn om op een volle bus te stappen en zullen chauffeurs zelf wel "aanvoelen" of hun voertuig al of niet te vol is.

Oppositiepartij sp.a is niet te spreken over het gebrek aan duidelijkheid en over de houding van de minister. "We hebben het hier over een nooit geziene gezondheidscrisis. We gaan de veiligheid van de chauffeurs en reizigers toch niet overlaten aan de persoonlijke appreciatie van de chauffeur op een bepaald moment? We leggen als overheid terecht zware maatregelen op aan bedrijven, winkels en scholen. Ik begrijp niet waarom we niet op de bus of tram duidelijk kunnen zeggen wat de norm is", aldus parlementslid Els Robeyns.

Ook vanuit de meerderheid kwam er kritiek op de aanpak. CD&V-parlementslid Lode Ceyssens: "Ik vind niet dat we van de chauffeurs moeten verwachten dat ze zelf oordelen of hun bus te vol zit. Het lijkt mij perfect haalbaar een plan te maken waar men in de bus kan zitten en waar niet, waar men kan staan en waar niet. Het zou goed zijn als men bepaalt hoeveel reizigers er in de bus kunnen". De CD&V'er vraagt ook een "pro-actievere aanpak" van De Lijn. "We zitten inderdaad nog op 2 procent van de 20 procent, maar volgende week komen we er wel aan. En dus moeten we vandaag nadenken hoe we dat oplossen, en niet volgende week".