Botsing tussen twee schepen voor kust van Oostende: geen gevaar voor olielek of zinken Jelle Houwen

14u59

Bron: Eigen berichtgeving 5 Photo News De botsing gebeurde op zo'n 17 kilometer voor de kust van Oostende. Zo’n 11 mijl in zee, of 17 kilometer ver, voor de kust van Oostende zijn vanmiddag twee boten met elkaar in botsing gekomen in de Noordzee. Het ongeluk gebeurde in de potdichte mist op zee waar de zichtbaarheid zo goed als nul is. Of de mist iets met het ongeluk te maken heeft, moet het onderzoek uitmaken.

De loodsboot De Wandelaar, eigendom van de federale overheid, kwam er in aanvaring met het 50 meter lange en 13 meter brede cargoschip Elke W., dat vaart onder vlag van Antigua, en onderweg was van Southampton naar Antwerpen.

“Rond 12.45 uur zijn beide met elkaar in botsing gekomen op volle zee”, zegt kapitein Réjane Gyssens van het MRCC in Oostende. “Dat gebeurde toen De Wandelaar een manoeuvre deed om loodsen af te zetten. Wat er precies gebeurde en of de dichte mist een rol speelde, zal het onderzoek moeten uitmaken. Aan boord van de Elke W. waren zes opvarenden. Zij bleven net als de bemanning van De Wandelaar ongedeerd. Beide schepen hebben schade boven de waterlijn. Het is nog niet duidelijk hoe groot die schade bedraagt. Er is in ieder geval geen gevaar tot zinken en er is geen gevaar voor uitstroom van olie. Dergelijke aanvaringen op de Noordzee zijn zeldzaam. Ze komen hooguit een of tweemaal per jaar voor.”

De bemanning van beide schepen raakte niet gewond Kapitein Réjane Gyssens

Na inspectie op volle zee vertrokken beide boten terug. De Wandelaar voer naar Oostende voor een inspectie. De Elke W. zette koers richting Vlissingen waar het een opvaarverbod krijgt. Eerst zal een grondig onderzoek gehouden worden op het schip.