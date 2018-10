Boswachters vinden poedelnaakte en stomdronken man vastgebonden aan boom in Zoniënwoud HA

30 oktober 2018

12u01

Bron: Bruzz 0 Boswachters hebben zondagochtend vlak bij het Zoniënwoud een man aangetroffen die vastgebonden was aan een boom. Opmerkelijk: de man was poedelnaakt en stomdronken. Het blijft onduidelijk wat er precies gebeurd is, meldt Bruzz.

De naakte man werd opgemerkt in de Lorrainedreef in Ukkel, aan de rand van het Zoniënwoud. Zijn enkels en polsen waren aan elkaar gebonden en hij was vastgemaakt aan een boom. De man werd naar het ziekenhuis gebracht, waar dokters ontdekten dat hij minstens vier promille alcohol in zijn bloed had.

De man had geen identiteitspapieren bij zich. Omdat hij zodanig onder invloed was, besliste de politie om hem later te ondervragen, maar daar kregen ze de kans niet toe. Zondagnacht kon de man ongezien uit het ziekenhuis ontsnappen. Wie de man is en hoe hij spiernaakt vastgebonden aan de boom belandde, blijft dus een mysterie.