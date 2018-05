Boswachter vindt gedumpte dode hond in plastic bak Redactie

01 mei 2018

22u36

Bron: TV Limburg 49

Een boswachter in Hechtel-Eksel heeft tijdens zijn dagelijkse ronde een vreselijke ontdekking gedaan. Eddy Ulenaers vond gisteren een dode hond, gedumpt in een plastic bak. Dat meldt TV Limburg. De boswachter komt wel vaker zwerfafval tegen in de bossen van Bosland, maar dit is toch van een andere orde. "Ik kan heel wat verdragen, maar hier word ik helemaal niet blij van", klinkt het.

Opgelet: onderstaande beelden kunnen als schokkend ervaren worden