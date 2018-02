Borstelwagenbestuurder wekt Genkenaar en kijkt dan plots in loop van luchtdrukgeweer ADN

19 februari 2018

16u32

Bron: Belga 0 Een 37-jarige Genkenaar die een bestuurder van een borstelwagen met een luchtdrukgeweer bedreigde, heeft van de Tongerse strafrechtbank een werkstraf van 130 uur en een boete van 600 euro gekregen. De Genkenaar nam het niet dat de werkman hem wakker had gemaakt met zijn borstelwagen.

Na een werkdag van meer dan twaalf uur werd D.C. op de ochtend van 1 juni 2016 brutaal gewekt door het lawaai van een borstelwagen die de straat voor zijn woning aan het schoonvegen was. De man stormde naar buiten en trof de bestuurder in zijn cabine aan terwijl die zijn boterhammen aan het opeten was. De Genkenaar vroeg aan de werkman of hij de motor en de borstelinstallatie stil kon zetten terwijl hij aan zijn pauze bezig was.

Rake klappen

Toen hij dat weigerde, stormde de dertiger terug zijn huis in en kwam hij terug met een luchtdrukgeweer dat hij tegen de voorruit van de borstelwagen zette en waarmee hij dreigde te schieten. In de daaropvolgende confrontatie vielen ook nog enkele klappen.

Bij een huiszoeking vond de politie ook een stroomstootwapen. Door het voorval kon de werkman zes maanden lang niet gaan werken. Samen met de stad Genk stelde hij zich tijdens de behandeling van de zaak burgerlijke partij. Aan de stad Genk en zijn werknemer moet D.C. ook een schadevergoeding van respectievelijk 1.057 en 11.645 euro betalen.