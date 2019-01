Borsbeek heeft als allerlaatste Antwerpse gemeente eindelijk nieuw bestuur COALITIE TUSSEN IEDEREEN BORSBEEK EN N-VA IS ROND HA

18 januari 2019

10u24

Bron: Belga 0 In Borsbeek hebben de partijen Iedereen Borsbeek en N-VA dan toch een bestuursakkoord gesloten, na drie maanden van onderhandelen. Dis Van Berckelaer (Iedereen Borsbeek) blijft burgemeester. Borsbeek was de allerlaatste gemeente in de provincie Antwerpen die nog geen nieuw gemeentebestuur had na de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober.

Dat Iedereen Borsbeek en N-VA een coalitie zouden vormen, stond al vanaf de stembusslag in de sterren geschreven. Iedereen Borsbeek behaalde 10 van de 21 zetels, N-VA 9 en de enige andere partij met verkozenen was Vlaams Belang (2), aangezien sp.a en Open Vld met lege handen overbleven. Met Vlaams Belang samenwerken was echter voor geen van beide grote blokken een optie.

Ingewikkelde puzzel

Toch bleven de onderhandelingen langer aanslepen dan in alle andere Antwerpse steden en gemeenten. Inhoudelijk lukte het wel in december al om tot een akkoord te komen, maar over de verdeling van de mandaten bleven de gesprekken spaak lopen.

Nu is er toch witte rook: Iedereen Borsbeek mag de burgemeester leveren (Dis Van Berckelaer), op het vlak van schepenen is er een ingewikkelde puzzel gelegd.

Walter Kiebooms en Ken Casier (N-VA) en Marian Lauwers (Iedereen Borsbeek) worden de volledige legislatuur schepen. Kristof Van de Velde (N-VA) zal eerst twee jaar voorzitter van het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst worden, dan twee jaar zonder mandaat zitten en vervolgens nog twee jaar vierde schepen zijn. Frans Neyens (Iedereen Borsbeek) begint als vierde schepen en wordt na vier jaar gemeenteraadsvoorzitter, een mandaat dat eerst is weggelegd voor Tom Verboven (Iedereen Borsbeek). Wendy Somers (N-VA) tot slot neemt na twee jaar het voorzitterschap van het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst over.

“We hebben ervoor gekozen om eerst tot een inhoudelijk akkoord te komen - dat heeft toch ook twee maanden geduurd gezien de grote verschillen - en dan pas te beginnen praten over de verdeling van de mandaten”, zegt lokaal N-VA-voorzitter Ken Casier. “De verwachtingen lagen ver uit elkaar, maar we zijn wel altijd blijven praten.”

Eedaflegging

Omdat de onderhandelingen over de jaarwisseling heen werden getild, kon er tijdens de installatievergadering van de gemeenteraad op 7 januari nog geen nieuw bestuur worden aangesteld. De volgende deadline, die van de gemeenteraadszitting van maandag 21 januari, werd dus wel nipt gehaald.

“Er zal maandag gestemd moeten worden over de schepenen, waarna zij meteen de eed zullen kunnen afleggen”, zegt Van Berckelaer. “Mijn benoeming en eedaflegging als burgemeester zullen nog iets langer op zich laten wachten, want dat is een andere procedure. Maar dat is geen probleem, want ik ben ook de uittredend burgemeester en kan tot dan gewoon aanblijven.”

Meer over Borsbeek

politiek

N-VA

verkiezingen