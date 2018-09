Borgerokko Maffia: zo verstrengeld is de Marokkaanse drugsmisdaad in Antwerpen Boek waarschuwde vorig jaar al voor de steile opmars van Antwerps drugsmaffia TMA

04 september 2018

13u35 7 De Wever waarschuwde in het explosieve interview met De Volkskrant dat de drugsmaffia ondertussen zo ver is doorgedrongen in de Antwerpse samenleving dat het niet ondenkbaar is dat ze stilaan invloed probeert te kopen in de politiek. De uitspraken van burgemeester Bart De Wever (N-VA) over de stijgende invloed van de Antwerpse drugsmaffia doen heel wat stof opwaaien.

De N-VA-voorzitter wees naar partijen “die hun stemmen rekruteren bij bepaalde bevolkingsgroepen, in bepaalde wijken, in bepaalde sportclubs” en dat hij voor bepaalde politici zijn “hand niet in het vuur durft steken”.

Over de steile opmars van de drugsmaffia in Antwerpen schreef journalist Raf Sauviller vorig jaar al het boek 'Borgerokko Maffia'. Daarin schetst hij hoe enkele families zich opwerkten van loopjongens voor buitenlandse drugsbendes tot een eigen netwerk: de Borgerokko Maffia.

In Nederland kent iedereen de Mocro-maffia, een criminele bende van Noord-Afrikaanse afkomst. En zoals het druppelt in Brussel wanneer het regent in Parijs, zo haken ook Amsterdam en Antwerpen in elkaar. De Vlaamse stad aan de Schelde is belangrijk voor de Mocro-maffia. Ze gebruikt de haven van Antwerpen immers om drugs uit Zuid-Amerika en Afrika binnen te trekken. En daarvoor heeft ze in Borgerhout zelfs een filiaal opgericht, bemand door lokale Marokkaanse families.

Die begonnen allemaal als 'uithalers' die op verzoek van de Nederlandse drugsbazen de ladingen drugs uit de containers pikten, meestal voor een habbekrats. Maar ondertussen handelen de drugscriminelen in Borgerhout steeds vaker zelfstandig en is het vroegere Borgerokko nu Coke City geworden, een internationale draaischijf van waaruit drugs over Europa wordt verspreid en misdaadgeld naar Marokkaanse steden als Tanger en Nador stroomt.

Lees hieronder het integrale hoofdstuk uit Borgerokko Maffia over de steile opmars van de Antwerpse drugsmaffia.

