Bordeel biedt illegale sekswerkers aan tijdens politiecontrole

27 april 2020

20u07

Bron: Belga 2 Binnenland De correctionele rechtbank van Leuven heeft een bordeel uit Lubbeek een zware geldboete opgelegd voor illegale tewerkstelling. De uitbaatster bood tijdens een controle twee sekswerkers aan bij leden van de sociale inspectie en de politie.

In bar Club Jaguar 2 aan de Staatsbaan in Lubbeek vond op 26 april 2018 een onaangekondigde sociale controle plaats. Leden van de sociale inspectiedienst en inspecteurs van de politie werden verwelkomd door de uitbaatster. Zij bood hen twee dames van plezier aan.

Een van de sekswerkers verklaarde dat ze die dag in ons land toegekomen was en in de zaak aanwezig was om te praten over een mogelijke tewerkstelling. De andere vrouw zei dat ze op last van haar baas die dag een proef kwam afleggen. Dat strookte niet met de materiële vaststellingen van de sociale inspectie. Voor geen van beide werkneemsters was een aangifte van tewerkstelling gedaan.



De gedagvaarde bvba kreeg wegens sociaalrechtelijke inbreuken een geldboete opgelegd, vermenigvuldigd met het aantal werkneemsters. Dat kwam neer op een bedrag van 48.000 euro.

Bekkevoort

In een ander dossier kreeg de uitbaatster van een bordeel een geldboete van 14.400 euro. Corina B. baatte bar Can Can uit aan de Staatsbaan in Bekkevoort. Ook daar vond een onaangekondigde sociale controle plaats. Leden van de lokale en federale gerechtelijke politie troffen er op 6 juni 2019 drie schaars geklede vrouwen aan die illegaal tewerkgesteld waren. Het uurtarief voor klanten bedroeg 200 euro. De sekswerkers ontvingen veertig procent van de opbrengst van de drank die aan de bar geconsumeerd werd.

