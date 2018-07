Boom belandt door onweer op bovenleiding: geen treinen tussen Doornik en Lille-Flandres

28 juli 2018

09u36

Bron: Belga

Tussen Doornik en het Franse Lille-Flandres rijden zaterdagochtend geen treinen. Na de passage van een storm is er, op het Belgische deel van het traject, een boom op de bovenleiding terechtgekomen. Daarnaast is er een andere boom die uit voorzorg weggehaald zal moeten worden. Dat meldt Infrabel. Het is nog niet duidelijk hoe lang de hinder zal duren.