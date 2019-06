Bonte (sp.a): “Regering moet nog meer kinderen van IS-ouders terughalen” Rob Van herck

16 juni 2019

14u29

Bron: VTM NIEUWS 22 “De federale regering zou nog een tand moeten bijsteken in het repatriëren van kinderen van Belgische IS-ouders.” Dat zegt burgemeester van Vilvoorde Hans Bonte (sp.a) in de studio van VTM NIEUWS. “We moeten ze zo snel mogelijk uit die levensbedreigende situaties weghalen.”

Het is geen populaire uitspraak die Bonte doet en daar is hij zich van bewust. “We kunnen onze kop in het zand blijven steken, maar als de Koerden effectief doen wat ze aankondigen, namelijk de poorten openzetten, komen die mensen vroeg of laat toch terug hier terecht”, zegt Bonte.

Daarom wil de sp.a-burgemeester de kinderen liever gecontroleerd terughalen. “We moeten ze zo snel mogelijk uit levensbedreigende situaties halen, want onbegrip in die milieus is ook een factor van onveiligheid. Vanuit humaan oogpunt en veiligheidsoogpunt zou de federale regering nog een tand bij moeten steken in het repatriëren”, klinkt het.

Maar is het gevaar niet dat die kinderen hier opnieuw in geradicaliseerde milieus terechtkomen en een gevaar worden voor de maatschappij? Bonte denkt van niet, en haalt aan hoe hij in Vilvoorde de problematiek al jaren aanpakt. “Wij hebben via sociale en politionele diensten nauw contact met grootouders en familieleden. Dat zijn investeringen die blijvend zijn, en zo hebben wij een goed zocht op die contexten. Finaal blijft het aan een jeugdrechter om te bepalen wie waar terechtkomt.”