Bonte reageert negatief op Geens' vraag om na te denken over plan veiligheidsbeleid jv

03 maart 2018

00u01

Bron: belga 1 Vilvoords burgemeester Hans Bonte (sp.a) reageert negatief op de vraag van justitieminister Koen Geens tijdens een onderhoud met een delegatie burgemeesters van Halle-Vilvoorde over de veiligheidsproblemen in de regio. Geens vroeg "na te denken over een plan voor het veiligheidsbeleid". "Hoe zat dat weer met dat kluitje in het riet? Een schande is het", zegt Bonte, die zelf niet kon aanwezig zijn tijdens dit gesprek.

"De burgemeesters hebben de vorige jaren als onderdeel van het Toekomstforum Halle-Vilvoorde in werkgroepen die ik voorzat al grondig nagedacht over hoe meer veiligheid kan geboden worden voor de inwoners uit de regio. Een aantal basisingrediënten die essentieel zijn voor een beter veiligheidsbeleid worden unaniem gedragen door de burgemeesters. Het zijn veelal zaken die nu al op de federale regeringstafel liggen, zoals een volwaardig parket, eerlijke politiemiddelen voor de zones uit de rand, een 'Randpremie' voor politieagenten uit de rand, die even hoog is als de hoofdstedelijke premie voor hun Brusselse collega's, een volwaardige rechtbank in Halle-Vilvoorde, enzovoort", zegt Bonte.

Justitieminister Koen Geens liet weten dat een rechtbank voor Halle-Vilvoorde niet zomaar tegemoet zal komen aan de kritiek van de burgemeesters dat plegers van misdrijven door de mazen van het net trachten te glippen door hun zaak voor een (doorgaans mildere) Franstalige rechtbank in Brussel te laten behandelen. Een Franstalige beklaagde kan altijd vragen zijn zaak naar een Franstalige rechtbank in Brussel te verwijzen.

Wel wil Geens met hen bekijken hoe het justitielandschap in Vlaams-Brabant in de toekomst kan evolueren. De aanwezige burgemeesters zouden luidens zijn mededeling bereid zijn na te denken over een grondig plan voor het veiligheidsbeleid in hun regio dat vervolgens overgemaakt kan worden aan de betrokken diensten.