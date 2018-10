Bonte: “Laeremans wil in 2024 absolute meerderheid met N-VA” DBS

18 oktober 2018

14u51

Bron: Eigen berichtgeving 3 Tussen de drukte van zijn eigen onderhandelingen in Vilvoorde door kijkt burgemeester Hans Bonte (sp.a) met grote ogen naar wat er zich in buurgemeente Grimbergen afspeelt. “Puur voor de sjerp haalt een zogenaamd democratische partij (Open Vld, red.) daar de crypto-Vlaams Belangers van Vernieuwing binnen.”

Bonte ziet er een gigantisch manoeuvre in van Laeremans, met wie hij jaren in de Kamer zat, toen die nog voor Vlaams Belang parlementslid was. “Het is een sluwe vos. Hij is bezig op de lange termijn. Nu stelt hij zich gedwee tevreden met een schepenambt. En dan voorspel ik het volgende: binnen 6 jaar in 2024 zal hij zich als ‘nieuwbakken zoon’ ontpoppen tot lijsttrekker van N-VA om dan samen met zijn huidige achterban én de N-VA-kiezers de absolute meerderheid binnen te halen. Daar hij nu al mee bezig. Nu het eigenlijk te laat is, hangt Gwendolyn Rutten de strenge juffrouw uit. Ik sluit niet uit dat ze die afdeling alsnog uit de partij gooien, maar dat verandert niets meer aan de situatie.”

Een verpletterende verantwoordelijkheid legt hij ook bij de CD&V in Grimbergen. “Door op een paar maanden voor de verkiezingen hun huidige burgemeester Marleen Mertens opzij te zetten, hebben zij dit in de hand gewerkt, want het resultaat was dat ze de verkiezingen verloren hebben.”

Bonte stelt zich grote vragen bij hoe de samenwerking met het Grimbergs bestuur zal verlopen. “Ik vrees dat dat compleet gedomineerd zal worden door eng Vlaams-nationalisme. Ze komen misschien niet zo aan de oppervlakte, maar de uitdagingen op het vlak van verbrusseling en diversiteit zijn ook in Grimbergen immens. Ik vraag mij af hoe het nu met Laeremans bijvoorbeeld zal gaan op het vlak van politie. Want Vilvoorde doet op dat vlak heel wat voor Grimbergen. Hoeveel extra interventieploegen gaan ze inzetten? Want nu sluiten ze hun commissariaat gewoon ‘s nachts en in het weekend. Op de deur hangt er dan een briefje waarop staat dat mensen zich tot ons moeten wenden. Ook een eigen cellencomplex is er niet en dat moeten wij dus ook maar opvangen.”