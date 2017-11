Bonny verloor papa van haar zoontje op zijn 30ste aan botkanker: "Rupert zal altijd deel van ons gezin blijven" 20u57 0 vmma Bonny Van den Bergh verloor vorig jaar haar man Rupert aan kanker. Hun zoontje Lewis was amper vijf maanden oud toen hij op zijn dertigste overleed aan botkanker. Mama Bonny doet op Allerheiligen haar verhaal: "Rupert zal altijd een deel van ons gezin blijven", vertelt ze tijdens een bezoek aan de begraafplaats.

Rupert was al eens ziek in 2009, maar toen ze elkaar leerden kennen, was hij kerngezond. Ze dachten er niet aan dat de kanker terug kon komen. Daarom besloten ze samen toch aan kinderen te beginnen, maar door de chemotherapie ging dat niet zomaar. "Je denkt er bewust over na: kunnen we dat wel maken?", vertelt Bonny.

"Het was een heel moeilijke keuze." Maar tijdens de zwangerschap werd Rupert opnieuw ziek, zo erg dat de dokters dachten dat hij de geboorte wellicht niet meer zal halen. "Tijdens mijn zwangerschap ging hij plots heel sterk achteruit", vertelt Bonny. "Dan stort je wereld in. Je weet dat het kan gebeuren, maar dat het zo snel zou gaan, had niemand kunnen verwachten."

Uiteindelijk haalt Rupert het wel. "Hij was supergelukkig dat hij Lewis nog heeft gezien", zegt Bonny. "En wat voor een gelukkig kind het was en nog altijd is. Wij maken er elke dag het beste van en tot nu toe lukt dat."