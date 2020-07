Bondskanselier Merkel verwacht "zeer moeilijke EU-onderhandelingen" ISA

17 juli 2020

11u40

Bron: Belga 0 De Duitse bondskanselier Angela Merkel verwacht "zeer moeilijke onderhandelingen" onder de Europese staatshoofden en regeringsleiders over de nieuwe Europese meerjarenbegroting en een economisch relancefonds. "Ik moet zeggen dat de meningsverschillen nog steeds zeer, zeer groot zijn. Ik kan niet zeggen of we een resultaat gaan bereiken", zo verklaarde ze bij haar aankomst op de top.

Als leider van de grootste lidstaat speelt Merkel sowieso een sleutelrol in Europese onderhandelingen, maar ditmaal wordt er wel heel erg hard naar de ervaren toppolitica gekeken. Van Merkel, die met de Franse president Emmanuel Macron de aanzet gaf tot het relancefonds, wordt verwacht dat ze voorzitter Charles Michel zal bijstaan om bruggen te bouwen en een doorbraak te forceren.

Merkel beloofde alvast om samen met Macron Michel "echt te helpen". Bij haar ambtgenoten drong de bondskanselier vrijdagochtend aan op "grote compromisbereidheid" om "iets te bereiken wat goed is voor Europa, wat goed is voor de mensen in Europa in deze pandemie, en wat ook een passend antwoord is op de economische moeilijkheden die we hebben".