Bondscoach Roberto Martinez ereburger van Waterloo

02 september 2018

20u29

Bron: Belga 0 Bondscoach Roberto Martinez is ereburger van Waterloo geworden. Hij kreeg de titel uit handen van burgemeester Florence Reuter. Martinez werd vandaag gevierd tijdens een ceremonie voor het Wellington-museum, in aanwezigheid van zijn vrouw en dochter. Ook Georges Grün, de gewezen Rode Duivel die in Waterloo woont, was aanwezig.

Roberto Martinez was zichtbaar verheugd. Hij vestigde zich twee jaar geleden in Waterloo, toen hij was aangesteld als bondscoach. "Toen we aankwamen in België, werd Waterloo ons aangeraden en we hebben nog geen spijt gehad van onze keuze", zegt hij. "Het is een stad waar het goed leven is en heel mijn familie is hier graag. Ik hou ervan om hier tijd door te brengen, de inwoners zijn gastvrij en het is heel multicultureel, dus de taal is niet echt een barrière."

Ook de burgemeester was tevreden met de viering. "We zijn erg gelukkig te weten dat Martinez de levenskwaliteit in Waterloo waardeert", zei ze. "Het is een eer hem onder onze inwoners te rekenen."