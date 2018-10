Bonden dreigen met acties over privébewaking justitiepaleizen sam

25 oktober 2018

20u05

Bron: belga 2 De vakbonden van de openbare diensten pikken het niet dat de overheid overweegt justitiepaleizen ‘s zondags te sluiten of ze te laten bewaken door een privéfirma. Een van de redenen daarvoor is een personeelstekort, luidt het. Op 7 november zitten ACOD, ACV en VSOA rond de tafel. Ze dreigen met acties.

De bonden spreken van risico's, omdat in de justitiepaleizen juridische dossiers bijgehouden worden, net als gevoelige bewijsstukken zoals bijvoorbeeld wapens, explosieven en drugs. "De mogelijkheid bieden aan privéondernemingen om toegang te hebben tot een overheidsgebouw zonder enig toezicht van ambtenaren in functie, is bovendien ontoelaatbaar”, klink het.

Die bewaking is normaal gezien de taak van de medewerkers toezicht en beheer, zegt Guy Van Cauwenberghe, voorzitter VSOA rechterlijke orde. Zij werken in ploegendienst en doen ook onder meer camerabewaking. Ze moeten daarvoor minstens met twee aanwezig zijn. De maatregel zou hen bovendien treffen in de portemonnee omdat ze daardoor ook hun zondagspremie mislopen.

ACV, VSOA en ACOD hebben een voorstel van de overheid afgewezen en beraden zich op 7 november (om 14 uur) "over eventueel te voeren acties als protest tegen deze onverstandige keuze".