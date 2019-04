Bonden De Lijn kondigen staking aan om oplossing te forceren voor Brussels Noordstation kv

11 april 2019

16u47

Bron: Belga 10 De vakbonden bij de Vlaamse openbaarvervoermaatschappij De Lijn hebben een stakingsaanzegging ingediend in Vlaams-Brabant, in de hoop een doorbraak te forceren in het dossier van het Brusselse Noordstation. "Het is niet de bedoeling om onmiddellijk te gaan staken, maar wel om de druk te verhogen", zegt Eddy Bronselaer van de christelijke vakbond. Dinsdag is er overleg gepland.

De volgens de vakbonden onveilige en onhygiënische toestand aan het Noordstation, gelinkt aan de aanwezigheid van transmigranten, werd vandaag besproken tijdens een maandelijks overlegmoment tussen directie en bonden. Zij braken het overleg naar eigen zeggen vervroegd af omzet ze "niet echt duidelijke antwoorden kregen".

Daarop werd beslist om in gemeenschappelijk vakbondsfront een stakingsaanzegging in te dienen voor de provincie Vlaams-Brabant (waar ook de lijnen naar Brussel onder vallen), zegt ACV'er Bronselaer. "We hebben niet de intentie om onmiddellijk te gaan staken", benadrukt de vakbondsman. De bonden viseren ook de directie van De Lijn niet rechtstreeks. "We willen De Lijn en voogdijminister Ben Weyts wat onder druk zetten, zodat zij ook druk zouden uitoefenen op het Brussels gewest" om met een oplossing te komen voor de problematiek aan het Brusselse station, klinkt het.



Door de stakingsaanzegging wordt de directie van De Lijn ook verplicht om snel opnieuw te overleggen met de bonden. Dat moet binnen de twee weken na de indiening. Intussen werden de bonden al uitgenodigd om dinsdagvoormiddag rond de tafel te gaan zitten, aldus nog Bronselaer.

De bussen van De Lijn stoppen momenteel onder het station Brussel-Noord.