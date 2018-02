Bonden Brussels Airlines dreigen met staking KVDS

04 februari 2018

09u09

Bron: Belga 3 De vakbonden bij Brussels Airlines dreigen met stakingen. Aanleiding is het nieuws dat het Duitse moederbedrijf Lufthansa het Belgische merk fors zou inkrimpen. Dat schrijft Het Nieuwsblad. Mogelijk worden CEO Bernard Gustin en financieel directeur Jan De Raeymaeker morgen bedankt voor bewezen diensten.

"We hebben onze agenda vrijgehouden de komende dagen voor acties", zegt Paul Buekenhout van de christelijke bediendebond LBC. "De drie bonden trekken aan hetzelfde zeel: we zijn klaar om te staken", voegt Filip Lemberechts van de liberale ACLVB toe. "Desnoods houden we vliegtuigen aan de grond."

Vluchten

Eerder deze week deden in de media berichten de ronde over de Duitse plannen met Brussels Airlines, met de integratie in lagekostenfiliaal Eurowings. Mogelijk houdt het Belgische merk enkel de vluchten naar Afrika over. De bonden vrezen daarom banenverlies. Hoeveel, hangt af van Lufthansa. "Maar hun plan belooft weinig goeds", zegt Anita Van Hoof van de socialistische bediendebond BBTK.

Gustin, die altijd het huidige hybride model met goedkopere Europese vluchten en de langeafstandsvluchten naar Afrika verdedigde, zou morgen te horen krijgen dat hij moet opstappen. Uit ongenoegen lanceerden de werknemers van Brussels al een internetpetitie voor Gustin, zo raakte al bekend.