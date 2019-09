Bond Beter Leefmilieu luidt alarmbel: tot 2030 wachten op schone lucht is geen optie AW

18 september 2019

12u49

Bron: Belga 1 Bond Beter Leefmilieu (BBL) maakt zich steeds meer zorgen over de Vlaamse regeringsonderhandelingen. De kilometerheffing voor personenwagens lijkt er niet te komen, en bij gebrek aan een alternatief zal Vlaanderen de doelstellingen voor luchtkwaliteit, klimaat en natuur niet halen. Daarvoor waarschuwt BBL.

Vlaanderen moet tegen 2030 de CO2-emissies met 35 procent verminderen. In Antwerpen en Gent moet het de norm voor stikstofdioxide in de buitenlucht halen, en er moeten ook nog inspanningen gedaan worden om de emissieplafonds voor 2030 uit de Europese NEC-richtlijn en de daling van de depositie van stikstof in natuurgebieden te halen. Om die bindende doelstellingen te behalen speelde het goedgekeurde ontwerp voor een kilometerheffing voor personenwagens een cruciale rol.

Emissievrij voertuigenpark

Toch ligt er na een maand onderhandelen nog geen alternatief op tafel. "Onbegrijpelijk" vindt beleidscoördinator van BBL Mathias Bienstman. "Het verkeer stoot in Vlaanderen te veel CO2 en NOx uit. Naast het uitbouwen van kwalitatief openbaar vervoer en veilige fietsinfrastructuur moet er ingezet worden op minder voertuigkilometers om de doelstellingen te halen. Als er geen kilometerheffing komt moet Vlaanderen, net zoals in Nederland, het voertuigenpark razendsnel emissievrij maken, waarbij de laatste wagen die CO2 uitstoot in 2030 wordt verkocht."

Maar het uitblijven van de kilometerheffing heeft ook andere gevolgen. "Grote investeringen in Antwerpen, zoals de uitbreiding van de haven, veroorzaken heel wat bijkomende luchtvervuiling. Het schrappen van de kilometerheffing en het uitblijven van een alternatief maakt grote projecten in Antwerpen en elders in Vlaanderen juridisch extra kwetsbaar", besluit Bienstman.