Bomvolle aula neemt emotioneel afscheid van Esten (8): "Ik ben zo dankbaar dat ik je als mama heb mogen vergezellen" Andreas De Prycker

22 mei 2018

15u10 1 In het crematorium Hofheide in Nieuwrode heeft deze voormiddag een bomvolle aula afscheid genomen van de achtjarige jongen Esten Vandezande uit Oud-Heverlee, die de strijd tegen een zeldzame stofwisselingsziekte verloor. Het werd een erg emotioneel afscheid van een jongen die erin slaagde om zo hard te vechten voor zijn leven dat hij daarmee jong en oud inspireerde met zijn vechtlust.

Er werden heel wat traantjes gelaten tijdens de dienst van meer dan twee uur. Op die dienst werd door bijna alle familieleden, klasgenootjes en goede vrienden getuigd over hoe Esten was. Allemaal met dezelfde conclusie: het was een fantastische jongen die hard gevochten heeft tegen een monster waar hij niet van kon winnen. Hij kreeg zelfs een staande ovatie van de meer dan 500 aanwezigen.

Naar het einde toe nam mama Evelien Winnen (34) het woord. "Het idee dat je er niet meer bent, doet me pijn. Er is geen Estentje meer om 's avonds onder te stoppen en geen ook geen gegibber meer met klein zusje Ellis op de achterbank van de auto. Dat pikt verschrikkelijk hard. Maar ik ben zo dankbaar dat ik je als mama heb mogen vergezellen", klonk het bij mama Evelien.