Bomvol ziekenhuis in Leuven voert opnamebeperking in door griepepidemie HR

27 februari 2018

16u58

Bron: Belga 13 Het Heilig Hartziekenhuis in Leuven heeft de voorbije dagen en uren geregeld een opnamebeperking ingesteld omwille van het grote aantal patiënten door de winterprik en de griepepidemie. Een opnamebeperking houdt in dat de ziekenwagens van het oproepnummer 112 van buiten de regio gevraagd worden om niet langer hun patiënten naar het H. Hartziekenhuis te brengen, maar ze naar een ander ziekenhuis te brengen.

"De opnamebeperking is als een knipperlicht dat nu eens op groen en dan weer op rood springt", zegt woordvoerster Goedele Van Grunderbeek van het Leuvense H. Hartziekenhuis. "Zo was er zaterdag en zondag geen opnamebeperking, maar vanaf zondagavond gold ze wel. Maandag was er eerst een beperking en later op de dag niet meer. Dat heeft gewoon met de fluctuerende capaciteit van ons ziekenhuis te maken. Er gaan en komen voortdurend patiënten. Op dit ogenblik (dinsdagnamiddag) is er weer een beperking, maar die kan straks of morgen weer opgeheven worden."

Gasthuisberg

De beperking betekent overigens niet dat mensen niet meer aanvaard of geholpen worden, als ze zich op de spoedafdeling melden. "Wie naar spoed komt en een opname nodig heeft, die wordt ook opgenomen", aldus Van Grunderbeek.

Ooorzaak van het tijdelijke capaciteitsprobleem is de combinatie van het strenge winterweer en de griepepidemie. "De griepepidemie doet zich ook harder voelen dan vorig jaar", aldus Goedele Van Grunderbeek.

In het andere, universitaire ziekenhuis van de Dijlestad, op Gasthuisberg, is er geen sprake van een opnamestop, aldus de communicatiedienst van UZ Leuven.