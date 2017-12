Bommen uit WO II op strand van De Haan tot ontploffing gebracht Redactie

11u45

Bron: VTM Nieuws 3 VTM Nieuws Op het strand tussen De Haan en Wenduine zijn drie bommen uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Ze werden gecontroleerd tot ontploffing gebracht. Dat meldt VTM Nieuws.

Het gaat om drie Franse obussen met een diameter van 27 cm die in 1944 door de Duitsers van een nieuw ontstekingsmechanisme werden voorzien. Ze werden op het strand geplaatst om te vermijden dat de geallieerden zouden landen.

Dovo kwam ter plaatse en de politie legde een veiligheidszone in, zowel op het strand als in zee. De springtuigen werden gisteren één na één in een 3 meter diepe put aan de waterlijn gelegd. Toegedekt met een berg zand werden ze tot ontploffing gebracht.

De opsporingswerken zijn al van begin november aan de gang tussen De Haan en Wenduine en er werden tot nu toe al een 20-tal springtuigen tot ontploffing gebracht. De politie verwacht dat dit de komende weken en maanden aan hetzelfde tempo zal doorgaan.