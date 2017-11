Bommelding in Tongerse dancing: vals alarm

Politie en brandweer zijn in de nacht van dinsdag op woensdag opgeroepen naar de Real Club in Tongeren wegens een bommelding. Het bleek om een vals alarm te gaan. De brandweer is al vrij snel teruggekeerd naar de kazerne, zo bevestigt de hulpverleningszone Zuid-West-Limburg. De politie is nog ter plekke, maar geeft geen commentaar.