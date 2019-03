Bommelding in Europese wijk was vals alarm Wouter Hertogs

19 maart 2019

12u25 0 Een consultancybedrijf in de Breydelstraat, vlakbij de Europese Commissie, heeft deze ochtend een bommelding ontvangen. Een veertigtal mensen werden geëvacueerd. Het bomalarm bleek na onderzoek loos alarm te zijn.

Rond half elf kreeg een consultancybedrijf in de Breydelstraat, in het hartje van de Europese wijk, een telefonische bommelding binnen. Dat bevestigen zowel de politie als de brandweer. Rond 13 uur bleek het loos alarm te zijn. De politie had een veiligheidsperimeter ingesteld, maar die is ondertussen weer vrijgegeven.

