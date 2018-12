Bomenvriend Alain moet huis verkopen omdat hij bomen niet verplant: “Mij vragen om de stammen om te hakken, is alsof je een ouder vraagt zijn kind iets aan te doen” Stéphanie Romans Daimy Van den Eede

20 december 2018

18u04 1 Door een burenruzie over negen hinderlijke bomen moet Alain De Coessemaeker (52) zijn ouderlijk huis verkopen. Hij moet een dwangsom van meer dan 300.000 euro betalen omdat hij tien grote esdoorns, kerselaren, een pruimelaar en een wilg te laat verplantte. De West-Vlaming weigert zijn huis te koop te zetten. “Ik procedeer door.”

Sinds enkele dagen merken de buren in de Vondelstraat weer beweging in het verlaten rijhuis van Alain De Coessemaeker. De ‘bomenknuffelaar van Assebroek’ is weer ingetrokken, nadat hij een jaar rondreisde in Europa. “Om de buren te ontlopen.”

