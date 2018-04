Bomenkap tegen transmigratie langs E313 pal in broedseizoen kv

24 april 2018

20u08

Bron: Belga 12 Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) heeft de voorbije dagen een aannemer stukken groen laten verwijderen langs de E313 in Ranst, in het kader van afspraken met onder meer de politie om transmigratie te kunnen aanpakken. Het struikgewas werd immers regelmatig gebruikt door transmigranten die op de nabije snelwegparking in of uit vrachtwagens stappen. De kap is nu echter pal in het broedseizoen gebeurd. AWV laat weten die timing te betreuren en heeft het over "een ongelukkige planning".

Volgens Wegen en Verkeer bestaan er algemene afspraken met Binnenlandse Zaken, politie en gouverneurs om stukken groen langs snelwegen zo snel mogelijk te laten kappen wanneer er vastgesteld wordt dat ze worden gebruikt door transmigranten die zich willen verschansen.

"Normaal gezien proberen we het kappen van groen zoveel mogelijk te vermijden in het broedseizoen, maar in dit geval is het jammer genoeg wel nu op de planning geraakt", zegt AWV-woordvoerder Erik Sclep. "We gaan er alles aan doen om dit in de toekomst alleen nog in het hakseizoen te laten gebeuren."

Sclep stelt dat er de komende dagen en weken op andere locaties geen soortgelijke operaties meer gepland zijn.