Bomen over de weg in Rijkevorsel, lokalen in Tielen ontruimd na binnensijpelende regen, 50 oproepen voor wateroverlast regio Waver mvdb

13 augustus 2020

17u34 22 Warmteonweders houden momenteel lelijk huis over delen van het land. Vooral in de Kempen worden omgewaaide bomen en felle regenval gemeld.



In alle Vlaamse provincies en Waals-Brabant geldt code geel of code oranje. Naast bakken water zijn lokaal ook hagelbuien en hevige rukwinden mogelijk. De onweersbuien bewegen maar traag voorbij. Er worden duizenden bliksemschichten verwacht. Pas je snelheid aan, luidt de waarschuwing voor automobilisten die de baan op moeten.

Momenteel treft het onweer de provincies Vlaams- en Waals-Brabant, Oost-Vlaanderen en Antwerpen. In Rijkevorsel in de Noorderkempen zijn enkele bomen over de weg beland. In het Kempense Gierle (Lille) nabij Turnhout stond het rondpunt even blank. Verschillende lokalen van een kinderclub in Tielen (Kasterlee) zijn ontruimd nadat regen langs plafond en de muren was binnengesijpeld.

In de regio rond Waver (Waals-Brabant) zijn tot nu toe (17.30 uur, red.) een vijftigtal interventies door overstromingen omwille van de zware regenval. Heel wat wegen kwamen er onder water te staan en bomen en takken gingen tegen de grond.

