Bom schudt gezin in Meerhout wakker: link met rechtszaak?

Wouter Demuynck

12u02

Bron: eigen berichtgeving

0

Ontploffing voor woning Meerhout haalt bewoners uit hun slaap https://t.co/Mxkcon224j Radio 2 Antwerpen(@ Radio2Antwerpen) link