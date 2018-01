Bom gevonden bij werken in Gent DJG

31 januari 2018

10u21 0

Bij werken deze ochtend rond 8 uur op de Langerbruggekaai in Gent is een bom gevonden op de site van het bedrijf Omexom. De bom heeft een lengte van 50 centimeter en een diameter van 15 centimeter. Vermoedelijk gaat het over een vondst uit de oorlog.

De ontmijningsdienst DOVO kwam ter plaatse om de bom onschadelijk te maken. Ondertussen is de site vrijgemaakt en heeft DOVO de bom meegenomen. Er was weinig ontploffingsgevaar.