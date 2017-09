Bol.com opent grootste distributiecentrum net over grens 20u20

De webwinkel Bol.com heeft zijn grootse distributiecentrum geopend in het Nederlandse Waalwijk, net over de Belgische grens. Er zullen 2.000 mensen werken, en 16.000 pakjes per uur de deur uitgaan. De meeste daarvan naar Vlaanderen. Want terwijl concurrent Coolblue onlangs een Franstalige website lanceerde, blijft Bol.com zich enkel richten op de Nederlandse en Vlaamse markt. "Daar is nog groei te vinden", zegt de directeur België van Bol.com, Kiki Lauwers. Maar dat het depot in Nederland ligt en niet in ons land, is om puur praktische redenen.

"Het is toch een speciale dag voor ons", zegt Lauwers. "Ons nieuw, eigen distributiecentrum is vele malen groter geworden. We zullen veel meer op voorraad kunnen hebben en dus sneller kunnen leveren. Nu hebben we 300.000 verschillende producten op voorraad, maar dat kan nu groeien naar een miljoen stuks."



In Nederland kan Bol.com in sommige gevallen al op de dag zelf leveren. In België kan het al in de regio Antwerpen, maar dan enkel bij afhaling in een winkel van Albert Heijn. Wallonië staat alvast op korte termijn niet op de agenda van Bol.com. Het bedrijf denkt in Nederland en Vlaanderen nog voldoende te kunnen groeien. In Vlaanderen groeit Bol.com het snelst. "We zijn hier een inhaalbeweging aan het maken", zegt Lauwers.

Ahold-groep

De internetwinkel wil de leveringsmogelijkheden verder uitbreiden. Zo wordt met Delhaize onderhandeld om er afhaalpunten voor Bol.com-pakketjes te installeren. Delhaize behoort net als Bol.com en Albert Heijn tot de Ahold-groep.



Dat Bol.com zijn vernieuwde distributiecentrum in Nederland installeerde, heeft niet te maken met het vaak aangehaalde probleem van de Belgische loonkosten of beperkte mogelijkheden om nachtwerk te doen. "We zijn al 18 jaar in Waalwijk gevestigd en zijn daar heel tevreden. We hebben eigenlijk nooit ernstig overwogen om ergens anders te gaan. Vanuit Waalwijk kunnen we bovendien heel Nederland en Vlaanderen bedienen", zegt Lauwers. Er werken ongeveer 2.000 werknemers. Bol.com heeft ook al een optie genomen op grond naast het complex, zodat er over een paar jaar nog verdere uitbreiding mogelijk is.

"Belgischer dan velen denken"

De Bol.com-directie zegt dat er in het distributiecentrum in Waalwijk en in het hoofdkantoor van Utrecht al verschillende Belgen werken. Er wordt over gewaakt dat het bedrijf voeling houdt met de Vlaamse markt. Zo worden soms reclameboodschappen aangepast. "We zijn Belgischer dan velen denken", zegt Lauwers, die onder meer wijst op de inmiddels 1.800 Belgische winkeliers van retailers die met Bol.com samenwerken. "We voegen wel degelijk waarde toe aan de Belgische economie."



Het nieuwe distributiecentrum, of "fulfilment center", onderscheidt zich onder andere doordat postbedrijf PostNL er onder hetzelfde dak de soorteerwerkzaamheden doet en van daaruit vertrekt voor de bezorging. "Dit heeft als voordeel dat het proces van online winkelen aan de achterkant nog efficiënter is ingericht, waardoor de tijd tussen bestellen en bezorgen zo kort mogelijk is en klanten hun bestellingen nog sneller in huis hebben." Bovendien wordt minder CO2 uitgestoten omdat er minder transportbewegingen zijn.