Bol.com door het stof vanwege zwart geschminkt model dat ‘Jungle & Afrika Kostuum’ aanprijst ttr

19 augustus 2019

15u56 3 binnenland Auteur en opiniemaker Dalilla Hermans heeft op sociale media haar ongenoegen geuit over een productadvertentie op de webwinkel bol.com. Op de site wordt verkleedkleding, onder de naam ‘Jungle & Afrika Kostuum, Zuid-Afrikaanse Zulu’, aangeprezen door een blank model met een zwart geschminkt gezicht. “Dit kan echt niet”, reageert Hermans.

“Ik ga hier niets over schrijven of verder over meedelen, want alles is al tot vervelens toe gezegd en uitgelegd, maar ik dacht: ik laat het hier achter”, zo schreef Dalilla Hermans gisteren op Facebook bij een foto van een blank model met een zwart geschminkt gezicht. Het gaat om een productadvertentie die op de website bol.com terug te vinden is onder de sectie ‘verkleedkleding’.

“P.s.: De mensen die geneigd gaan zijn hierover te roepen ‘FoCuS U Op EcHt RaCiSmE’ en ‘WaAr MaKeN jUlLiE jE dRuK iN’ zijn vaak dezelfde mensen die al drie dagen over de benaming van een vlag, gedragen door jongens die flessen urine naar meisjes gooien, aan het brullen zijn. Zoals ik zei aan Sharon en Meike (die ik per ongeluk Mieke noem hieronder): fijne zondag.”



Nadat Hermans de advertentie van het merk Guirca opmerkte, besliste ze om bol.com te contacteren. “Hey, zijn jullie ervan bewust dat jullie racistische verkleedkleding verkopen met witte mensen in blackface als bijbehorende foto? Dit is anno 2019 echt heel ongepast en ik hoop dat jullie deze items snel zullen verwijderen”, aldus Hermans in een chatbericht aan de webwinkel.

In dezelfde Facebookpost deelt Hermans ook de reactie van een medewerkster van bol.com. “We begrijpen de controverse rondom dit onderwerp. Voorlopig weren we dit nog niet uit ons assortiment, mede omdat het (nog) niet volgens de wet verboden is. We vinden het niet aan ons om te bepalen wat goed en fout is en om te selecteren binnen ons assortiment. En we kunnen dit ook niet opdringen aan onze partners. Maar we waarderen je feedback hierover! Bedankt hiervoor”.

Niet alleen Hermans reageert verontwaardigd op de productadvertentie. Op bol.com staan onder de foto verschillende negatieve commentaren te lezen. “Verschrikkelijk onrespectvol en zo karikaturaal! Belachelijk dit!”, klinkt het in een van de reacties. “Jullie moeten je schamen dat jullie zo’n racistisch kostuum verkopen. Haal op z’n minst die afbeelding met ‘black face’ weg”, reageert nog iemand anders.

Bewustzijn

Het Interfederaal Gelijkekansencentrum Unia vindt het “een goede zaak” dat “opiniemakers als Dalilla Hermans wijzen op blinde vlekken en proberen zo stereotypen te doorbreken”, verduidelijkt Unia-woordvoerder Bram Sebrechts. “Het doet kritisch kijken naar wat we te lang vanzelfsprekend of normaal vonden.”

“Afgelopen jaren zagen we meer van dat soort advertenties die stereotypes inzetten en die de wenkbrauwen deden fronsen. Denk aan Gucci en H&M”, gaat Sebrechts verder. Kledingketen H&M (Hennes & Mauritz) werd vorig jaar bekritiseerd voor een modefoto waarop een zwart jongetje te zien. Hij droeg een trui met de tekst ‘Coolest monkey in the jungle’. Ook modewerk Gucci ging door het stof voor het ontwerp van een damestrui die volgens critici leek op de racistische blackface-karikatuur. “Het bewustzijn rond discriminatie en racisme en de sporen die het nalaat, neemt toe”, besluit Sebrechts.

“Vrijheid van meningsuiting”

De Nederlandse webwinkel erkent dat sommige artikelen, “ondanks dat ze wettelijk gezien verkocht mogen worden, minder prettige reacties oproepen bij bepaalde groepen mensen”. Dat laat Tamara Vlootman, woordvoerster van bol.com, weten aan onze redactie.

“Bol.com evalueert regelmatig het aanbod en sluit zich aan bij het standpunt van Unia dat het bewustzijn rond discriminatie en racisme een steeds belangrijkere rol speelt in de huidige maatschappij. Bol.com gelooft in de vrijheid van meningsuiting en zal geen artikelen uit de winkel halen vanwege het uitdragen van een bepaald gedachtegoed, mits deze voldoen aan wetgeving en de voorwaarden van bol.com.”