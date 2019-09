Bol.com breidt uit naar Franstalig België bvb

07 september 2019

12u22

Bron: Belga 0 Webwinkel bol.com, onderdeel van supermarktconcern Ahold Delhaize, wordt nu ook actief in Wallonië. In de zomer van 2020 lanceert het bedrijf een Franstalige bol.com-app.



Bol.com is al langer actief in Vlaanderen. De webwinkel werd in 2010 gelanceerd in Nederlandstalig België, en in 2014 werd gestart met een samenwerking met lokale handelaars. Nu wordt dus uitgebreid naar Franstalig België, met een Franstalige app en een samenwerking met lokale handelaars.

De uitbreiding past in de ambitie van moederbedrijf Ahold Delhaize om de groei in België te versnellen, zo klinkt het. Ahold Delhaize is behalve met webwinkel bol.com ook actief in ons land met supermarktketens Delhaize en Albert Heijn. Bol.com telt zo'n 2 miljoen klanten in België.