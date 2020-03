Bokrijk stelt heropening openluchtmuseum uit tot 2 mei WDw

20 maart 2020

17u34

Bron: Belga 0 Bokrijk heeft beslist de heropeningsdatum van het openluchtmuseum, normaal gezien op 4 april, uit te stellen tot 2 mei. Daardoor zullen alle evenementen in deze periode, zoals het Paasfestival en de Radio 2-Tuindag op 1 mei, niet kunnen doorgaan.

De openluchtspeeltuin en de horeca-uitbatingen in Bokrijk zijn sinds zaterdag 14 maart gesloten. Bezoekers mogen wel nog recreatief komen wandelen of fietsen in het park. Ook het fietstraject Fietsen door het Water blijft bereikbaar. De openbare toiletgebouwen zijn tot nader bericht geopend en de parking blijft gratis.

De paasvakantie - vorig jaar goed voor 32.000 bezoekers - is traditiegetrouw een van de topmomenten in de seizoenskalender van het openluchtmuseum. Ook extra activiteiten, zoals het historisch bierbrouwen in de museumbrouwerij op 5 april en de historische evocatie rond Pasen met grote paaseierenraap, zijn geannuleerd.

Tuindag

Daarnaast verliest Bokrijk door het schrappen van de Radio 2-Tuindag zijn veruit grootste publiekstrekker van het jaar. De plantenbeurs wordt al sinds 1987 georganiseerd en vloeide voort uit het kweekprogramma voor het Arboretum van Bokrijk. De Tuindag trekt jaarlijks tot zo’n 25.000 bezoekers op één dag.

Bokrijk verwachtte in de maand april zo'n 5.000 bezoekers in groepsverband. In 10 procent van de gevallen gebeurden reeds spontane annuleringen.