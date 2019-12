Bogaert (CD&V): "Paars-groen is pest en cholera samen” SPS

11 december 2019

08u41

Bron: Belga 34 "Paars-groen is de pest en cholera samen". Aan het woord is Kamerlid Hendrik Bogaert (CD&V), die zijn voorkeur voor een paars-gele regering in De Ochtend niet onder stoelen of banken stak. Hij belooft "elke lijn" van een paars-groen verhaal "superkritisch te bekijken". Bogaert vindt het ook positief dat de paars-gele piste, na de aanstelling van de nieuwe informateurs, "terug in de match" zit. "Het is de piste die de Vlaamse verkiezingsuitslag het meest reflecteert".

Om een paars-geel verhaal te schrijven, moeten PS en N-VA tot mekaar kunnen worden gebracht. Voormalig preformateur Geert Bourgeois stelde nog niet zo lang geleden dat er een "Grand Canyon" gaapt tussen de Vlaams-nationalisten en de Franstalige socialisten.

Om de kloof te overbruggen, pleit Bogaert er voor het debat te de-ideologiseren. Daarvoor heeft hij een "klavertje vijf" achter de hand, rond thema's waarbij PS en N-VA de "strijdbijl wat kunnen begraven". Die voorstellen gaan over de pensioenen, begeleiding van werklozen, SWT en het minimumloon.

De uitspraak van Bogaert vallen bij sp.a alvast niet in goede aarde. Ex-voorzitter John Crombez zegt in een ironische tweet dat CD&V na zes maanden “helemaal klaar is voor een constructieve zoektocht naar een oplossing om het land te besturen”.

6 maand na de verkiezingen komt CD&V aan zet met een informateur, en is helemaal klaar voor een constructieve zoektocht naar een oplossing om het land te besturen.#mantoch https://t.co/hWry5n2xtx John Crombez(@ johncrombez) link

Aan de andere kant van de taalgrens gelooft de voorzitter van het cdH, Maxime Prévot, dan weer niet in een paars-geel verhaal met N-VA. Aan Franstalige kant lijkt immers enkel de MR geïnteresseerd om met de Vlaams-nationalisten in zee te gaan. In elk geval moet niet worden gerekend op het cdH. De partij is mathematisch niet nodig en haar programma staat voor het tegenovergestelde van de N-VA, verklaarde Prévot op de Franstalige omroep Bel-RTL.

Met de aanduiding van Bouchez en Coens tot informateurs heeft het Paleis volgens Prévot de kaarten opnieuw willen schudden en perspectieven willen openen. Hij is bereid “iemand die een opdracht heeft gekregen van de koning” te ontmoeten “indien hij daarvoor wordt uitgenodigd”. “We zullen zien of ze in staat zijn hun voorzitterschap te overstijgen en te tonen dat ze “voor een oplossing voor iedereen” zijn.