Bogaert (CD&V): "Paars-groen is pest en cholera samen”

SPS

11 december 2019

08u41

Bron: Belga

4

"Paars-groen is de pest en cholera samen". Aan het woord is Kamerlid Hendrik Bogaert (CD&V), die zijn voorkeur voor een paars-gele regering in De Ochtend niet onder stoelen of banken stak. Hij belooft "elke lijn" van een paars-groen verhaal "superkritisch te bekijken". Bogaert vindt het ook positief dat de paars-gele piste, na de aanstelling van de nieuwe informateurs, "terug in de match" zit. "Het is de piste die de Vlaamse verkiezingsuitslag het meest reflecteert".