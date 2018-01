Bogaert (CD&V): "Ik heb geen probleem met moslims in de straat, maar het volume kan een probleem worden" EB

Bron: Belga 7 BELGA Kamerlid Hendrik Bogaert (CD&V). Kamerlid Hendrik Bogaert (CD&V) heeft de afgelopen weken op geen enkele nieuwjaarsreceptie iemand gesproken die zijn voorstel rond de hoofddoek niet steunt. Dat zei hij zaterdag op het nationale nieuwjaarsfeest van CD&V. Daar maakte voorzitter Wouter Beke in zijn speech nogmaals duidelijk dat het standpunt van Bogaert niet dat van de partij is.

Hendrik Bogaert pleitte eind december in een essay voor een verbod op het dragen van zichtbare religieuze tekens voor religies met meer dan 5 procent aandeel in de bevolking. Dat zou dus kunnen leiden tot een algemeen hoofddoekenverbod. De maatregel moet volgens Bogaert voorkomen dat dominante religies breuken in de samenleving veroorzaken door hun normen en waarden nadrukkelijk op te dringen.

"Met zijn voorstel heeft Bogaert zich op dat punt buiten de partij gezet", verklaarde CD&V-voorzitter Wouter Beke zaterdagochtend in De Standaard. In zijn speech kwam hij er nog eens op terug: "Vlaming zijn, dat is de vrijheid hebben om jezelf te zijn op straat, gelovig of niet", zei Beke.

Eigen opinie moet kunnen

"Mijn standpunt is niet het CD&V-standpunt, maar ik heb dat partijstandpunt ook nooit in vraag gesteld", reageerde Bogaert. "Ten tijde van Dehaene was er binnen CD&V geen enkele mogelijkheid om een eigen opinie te uiten. Vandaag kan dat wel. In die context vind ik niet dat ik een misdaad begaan heb."

De nieuwjaarsrecepties zijn zelfs een triomftocht, vindt het Kamerlid. "Mensen steunen mij massaal. Ik heb letterlijk nog niemand gehoord die mijn voorstel bekritiseert."

Bogaert heeft naar eigen zeggen geen probleem met moslims in de straat. "Maar het volume kan een probleem worden", verduidelijkte hij. "Dat is gewoon sociologie. De samenleving inclusief houden is goed, maar niet voldoende. Ik doe daar een stap bovenop, met een interventie."

Bij de komende lokale verkiezingen bezet Bogaert de lijstduwersplaats in Jabbeke.