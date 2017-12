Boetes voor dronken fietsers? Niet iedereen is akkoord kv

18u58

De Gentse politie betrapte dinsdagochtend acht dronken fietsers en nam hun fiets voor zes uur af. Maar de zware boetes voor de fietsers worden niet overal enthousiast onthaald. Volgens de Ouders van Verongelukte Kinderen is het geen goed idee om dronken fietsers even zwaar te straffen als dronken autobestuurders.

“Een fietser zal nooit hetzelfde gevaar creëren als een automobilist”, zegt Koen Van Wonterghem van Ouders van Verongelukte Kinderen. “De straf moet altijd in verhouding zijn met het gevaar. De boetes voor fietsers zouden volgens ons dus lager moeten liggen.”

Kathleen Stinckens wijst er bij VTM Nieuws op dat de wet geen onderscheid maakt tussen automobilisten en fietsers, maar enkel over bestuurders van een voertuig. “De geldboetes en de rijverboden zijn identiek”, zegt politierechter Kathleen Stinckens aan VTM NIEUWS. “We hebben uiteraard wel de mogelijkheid om te variëren in de straffen. Zo zullen we voor fietsers makkelijker opteren voor een geldboete met uitstel of bijvoorbeeld het volgen van een cursus of een werkstraf,” klinkt het.