Boetes tot 159 miljoen euro voor sigarettensmokkelaars kv

09 april 2020

18u46

Bron: Belga 1 De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft vandaag zestien beklaagden veroordeeld voor de invoer van 134 miljoen sigaretten zonder fiscale zegels. Vier firma's werden bestraft met boetes tot 159 miljoen euro. Twaalf personen kregen celstraffen tot veertig maanden en eveneens boetes tot 159 miljoen euro. De meeste celstraffen en boetes werden (deels) met uitstel opgelegd.

Op 9 januari 2020 werden 10,6 miljoen sigaretten zonder fiscale zegels aangetroffen in een magazijn in Stabroek. De sigaretten kwamen uit Indonesië. Uit verder onderzoek op basis van aangetroffen documenten in het magazijn bleek dat er op 13 januari nog eens zes containers zouden toekomen vanuit Indonesië. Omdat er vermoedens waren dat die eveneens geladen waren met illegale sigaretten, werd besloten om de containers in de gaten te houden.

Op 15 januari werden twee containers opgehaald en naar een magazijn in Sint-Lenaarts gebracht. In een van de containers werden 6,3 miljoen sigaretten aangetroffen. In andere magazijnen van het complex lagen nog eens 86 miljoen sigaretten opgeslagen. Er waren nergens fiscale zegels op te bespeuren.



De vier andere containers werden daarop meteen geblokkeerd op de terminal. Toch kon een van hen nog opgehaald worden. In de overige drie werden 31,6 miljoen sigaretten gevonden, eveneens zonder fiscale zegels. In totaal werden er dus 134 miljoen sigaretten in beslag genomen, de grootste vangst ooit in ons land.

Het onderzoek bracht vier firma's, hun zaakvoerders en handlangers in beeld. De meeste beklaagden zijn van Turkse origine. Een aantal van hen kwamen al eerder in beeld in onderzoeken naar sigarettensmokkel.