Boete voor nachtelijke 'Leeuw in een Kooi'. "Zijn zaak is ho-pe-loos", grapt politierechter Deze week in de politierechtbank EB

10u57

Bron: Eigen berichtgeving 5 RV De hoes van de alom bekende hit van Willy Sommers. Enkele woordgrapjes rond het Vlaamse levenslied trokken deze week onze aandacht in de politierechtbank. Voorts passeerden een verzekeraar zonder verzekering de revue, net als een beschonken chauffeur van bpost, een bestuurder die dronken naar de nachtwinkel reed en een hardleerse advocaat.

photo news Archiefbeeld.

Boete voor nachtelijke 'Leeuw in een Kooi'

Een vijftiger uit Houthulst moet een boete van 160 euro ophoesten omdat hij zijn buren wakker hield. De man zette de volumeknop van zijn stereo helemaal open en speelde tal van 'Nederlandstalige levensliederen', zoals de politie ter plaatse vaststelde.

Een buurvrouw diende een klacht in, waarna de zaak bij de politierechter in Veurne terechtkwam. "De man zette de muziek op omdat hij daardoor net wel kon slapen, maar zijn buurvrouw niet", merkte zijn advocaat op. "Dan zal hij wellicht geslapen hebben als een leeuw in een kooi, vermoed ik", grapte de rechter. "Als ik zijn zaak zo zie, is het eerder ho-pe-loos", zong hij de hit van Will Tura nog na. De man kreeg met 160 euro de minimumboete. (JHM)

Dan zal hij wellicht geslapen hebben als een leeuw in een kooi, vermoed ik Politierechter

www.mefirst.be

Jonge verzekeraar gestraft... wegens geen verzekering

Een verzekeringsmakelaar uit Denderleeuw is door de politierechter in Veurne gestraft omdat hij zelf meermaals werd betrapt zonder verzekering of rijbewijs. Bovendien deed hij dat vaak terwijl hij al een rijverbod lopen had. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat D.D. al een fiks strafblad heeft.

"Wanneer ga je nu eindelijk eens respect opbrengen voor het oordeel van een rechter en dat naleven? Of je nu Nederlands of Frans spreekt, jij kent enkel de harde taal van de criminelen. Normaal zou je hier een gevangenisstraf voor krijgen", sprak de politierechter

D.D. kreeg voor alle feiten samen vier werkstraffen, voor in totaal 150 uur. Als hij die niet naleeft, krijgt hij toch nog een jaar cel. De man kreeg ook een nieuw rijverbod van zes maanden en heeft bovendien nog voor zevenduizend euro aan boetes openstaan. (JHM)

Normaal zou je hier een gevangenisstraf voor krijgen Politierechter

ANP XTRA

Advocaat moet collega verdedigen

Jan H. (48), een Antwerpse advocaat, moest zich voor de politierechter komen verantwoorden, maar verkoos om zich te laten verdedigen door een collega. De man reed op 22 september 2016 met een snelheid van 81 kilometer per uur door de Gashuistunnel, waar 30 is toegelaten.

"Door de stress van het moment," zei de advocaat. "Dat kan best zijn, maar hij beschikt nog over 12 voorgaande veroordelingen en als advocaat moet hij de wet goed genoeg kennen" , redeneerde de politierechter. De man krijgt een boete van 240 euro, 45 dagen rijverbod en hij moet het praktisch en theoretisch examen afleggen, alsook de medische en psychologische proeven. (NBA)

Stress van het moment? Uw cliënt beschikt nog over 12 voorgaande veroordelingen Politierechter

Foto Verheijen Illustratiefoto.

Ritje naar nachtwinkel komt man duur te staan

B. F. uit Steenhuize-Wijnhuize is in de Oudenaardse politierechtbank veroordeeld tot een geldboete van 1.600 euro, een maand rijverbod en het opnieuw afleggen van de 4 proeven nadat hij beschonken achter het stuur werd betrapt. "Hij heeft echter maar 1 kilometer gereden", probeerde zijn advocaat de feiten wat te verzachten. "Zo was hij vlug naar de nachtwinkel gereden om sigaretten te kopen. Helaas botste hij op de politie."

De man had 1,10 promille alcohol in het bloed en was daarmee niet aan zijn proefstuk. "Hij had dan ook beter moeten weten", oordeelde de politierechter. (TVR)

Hij heeft maar 1 kilometer gereden. Helaas botste hij op de politie Advocaat van beklaagde

BELGA Illustratiefoto.

Cocktail straffer dan verwacht voor chauffeur bpost

Een chauffeur van bpost uit Gent is in de Oudenaardse politierechtbank veroordeeld tot een boete van 540 euro en 8 dagen rijverbod nadat hij onder invloed van alcohol bovenop de Kleiberg in Brakel een ongeval veroorzaakte. De man kwam op 8 mei met zijn postauto vanuit de Gentstraat en wou links afslaan richting Brakel, maar de chauffeur had niet gezien dat uit die richting een wagen kwam aangereden. Het kwam tot een botsing, waarbij de postauto kantelde. Niemand raakte gewond.

Opvallend was wel dat de man nadien positief blies, terwijl hij aan het werk was. "Zijn schoonvader had hem 's middags een cocktail aangeboden en die bleek straffer dan gedacht. Hij voelde zich wel nog perfect in staat om te rijden", benadrukte zijn advocaat. "Het spreekt voor zich dat zijn werkgever niet was opgezet met deze feiten. Hij werd een week geschorst, maar mag gelukkig aan de slag blijven." (TVR)

Zijn schoonvader had hem 's middags een cocktail aangeboden en die bleek straffer dan gedacht Advocaat van beklaagde